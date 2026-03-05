Держпродспоживслужба: Україна та Молдова узгодили відновлення експорту української курятини

Україна та Молдова узгодили алгоритм дій для відновлення експорту українського м’яса птиці, повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба).

Як повідомила 4 березня пресслужба відомства, під час робочої зустрічі, яка відбулася у «конструктивному та предметному форматі», представники України та Молдови обговорили технічні питання та погодили механізм повернення на ринок замороженого та охолодженого м’яса птиці за умови підтвердження його безпечності.



Підприємства, які мають право експорту до ЄС (єврономер) та здійснюють закритий цикл виробництва (власні бійні), зможуть експортувати продукцію після проведення лабораторних досліджень 10 проб сироватки крові в лабораторіях ЄС.

За повідомленням, після підтвердження відповідності стандартам буде відкрито експорт як замороженого, так і охолодженого м’яса птиці.

«Після відновлення експорту, в подальшому, буде додатково проговорено між компетентними органами двох країн, умови та частота проведення додаткових лабораторних досліджень. Україна вже зробила практичні кроки: відібрано репрезентативну кількість зразків та направлено їх до лабораторії ЄС для проведення досліджень», – заявили в Держпродспоживслужбі.

Читайте також – Мінекономіки: Україна обмежить імпорт молдовського вина через заборону української курятини

Раніше заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький у коментарі Радіо Свобода заявив, що Кабмін розробив проєкт постанови про запровадження режиму ліцензування імпорту винограду, вина та міцного алкоголю із Молдови. Ліцензування планували запровадити до кінця 2026 року.

Ці кроки в уряді назвали відповіддю на повну заборону Кишиневом ввезення українського м’яса птиці.

Заборона на експорт української курятини до Молдови діє вже понад місяць, попри «відкритість і постійний заклик до діалогу» української сторони, заявив Висоцький. Він повідомив, що у 2025 році експорт українського м’яса птиці до Молдови склав близько 33 мільйонів доларів, тоді як імпорт молдовської виноградної продукції до України – близько 40 мільйонів доларів.

20 лютого Федерація роботодавців України запропонувала уряду запровадити дзеркальні заходи щодо імпорту молдовського вина у відповідь на обмеження з боку Республіки Молдова стосовно української продукції птахівництва.