Молдова розпочала процес денонсації базових угод про вступ країни до СНД – МЗС

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що уряд країни почав процес денонсації базових угод, які лягли в основу вступу до Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це він заявив в інтерв’ю Radio Moldova.

За його словами, денонсація угод перебуває на стадії затвердження, і документи незабаром надійдуть до парламенту. Йдеться про Статут СНД, підписаного в Мінську 22 січня 1993 року, Установчу угоду СНД від 8 грудня 1991 року, а також Додаток до неї від 22 грудня 1991 року.



«Це означатиме, що Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. Денонсація цих трьох основних угод, які є основою нашої присутності в СНД, денонсація цих угод дасть нам право сказати, що з юридичної точки зору... тому що де-факто ми призупинили свою участь на деякий час, але юридично ми все ще були там. З денонсацією цих трьох фундаментальних угод Республіка Молдова офіційно більше не буде частиною СНД», – сказав Попшой.

Він припустив, що до середини лютого уряд завершить процес денонсації, після чого це рішення схвалять депутати парламенту.



За словами міністра, Молдова підписала загалом 283 угоди з СНД, 71 угоду денонсовано, а приблизно 60 перебувають у процесі денонсації.

У листопаді 2023 року уряд Молдови вирішив виключити «Співдружність незалежних держав» зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески.



На тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.