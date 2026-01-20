Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Молдова розпочала процес денонсації базових угод про вступ країни до СНД – МЗС

Денонсація трьох базових угод перебуває на стадії затвердження, документи незабаром надійдуть до парламенту. Фото ілюстративне

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що уряд країни почав процес денонсації базових угод, які лягли в основу вступу до Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це він заявив в інтерв’ю Radio Moldova.

За його словами, денонсація угод перебуває на стадії затвердження, і документи незабаром надійдуть до парламенту. Йдеться про Статут СНД, підписаного в Мінську 22 січня 1993 року, Установчу угоду СНД від 8 грудня 1991 року, а також Додаток до неї від 22 грудня 1991 року.

«Це означатиме, що Республіка Молдова офіційно більше не буде членом СНД. Денонсація цих трьох основних угод, які є основою нашої присутності в СНД, денонсація цих угод дасть нам право сказати, що з юридичної точки зору... тому що де-факто ми призупинили свою участь на деякий час, але юридично ми все ще були там. З денонсацією цих трьох фундаментальних угод Республіка Молдова офіційно більше не буде частиною СНД», – сказав Попшой.

Він припустив, що до середини лютого уряд завершить процес денонсації, після чого це рішення схвалять депутати парламенту.

За словами міністра, Молдова підписала загалом 283 угоди з СНД, 71 угоду денонсовано, а приблизно 60 перебувають у процесі денонсації.

У листопаді 2023 року уряд Молдови вирішив виключити «Співдружність незалежних держав» зі списку організацій, яким вона сплачує щорічні членські внески.

На тлі російського вторгнення в Україну влада Кишинева оголосила про поступовий вихід Молдови із СНД і вже денонсувала десятки угод, підписаних в рамках організації, створеної в 1991 році, після розпаду СРСР.

