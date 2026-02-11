Молдова: Санду закликала гагаузів зберегти рідну мову та вивчити румунську

Президентка Молдови Мая Санду 11 лютого в столиці Гагаузії Комраті закликала жителів автономії захищати свою рідну гагаузьку мову, заявивши, що якщо «мова не використовується, етнічна група стає німою». Водночас вона закликала їх вивчати також румунську мову, пише молдовська служба Радіо Свобода.

Санду взяла участь у святкуванні 35-ї річниці заснування Комратського державного університету, де виступила з промовою переважно російською мовою. Президентка назвала Комратський університет одним зі «стовпів, на яких підтримується гагаузька автономія» та однією з установ, відповідальних за просування гагаузької мови.

«Ми не можемо ігнорувати поточну реальність: гагаузька мова перебуває на межі зникнення, і коли народ втрачає свою мову, він втрачає свою історичну пам’ять, єдність і процвітання. Якщо мова не використовується, то вся етнічна група німіє і, зрештою, зникає», – сказала Мая Санду.

Мер Комрата Сергій Анастасов виступив на святкуванні румунською мовою. Він, серед іншого, сказав, що жителі автономії, особливо молодь, повинні вивчати як гагаузьку, так і румунську мови, що відкриє для них більше можливостей і дозволить їм повноцінно брати участь у громадському житті країни.

Це не перший випадок, коли президентка висловлює свою стурбованість щодо гагаузької мови. Рік тому Санду обговорювала в Парижі з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле питання захисту гагаузької мови та культури, враховуючи, що ця мова входить до списку мов, які перебувають під загрозою зникнення. Наприкінці 2025 року молдовська влада оголосила про розробку національного плану просування та розвитку гагаузької мови в автономії.

Гагаузькою мовою, яка належить до сім’ї тюркських мов, розмовляють приблизно 150 тисяч людей, переважно в Гагаузькому автономному районі на півдні Молдови. Також є кілька невеликих населених пунктів в Україні, Болгарії, Греції та Румунії, де гагаузьку мову досі можна почути.

За часів Радянського Союзу гагаузьке населення зазнало процесу русифікації, при цьому російська мова стала основною мовою спілкування. Сьогодні російська мова широко використовується на всій території автономії.

Офіційні дані показують, що наразі близько 17 тисяч дітей із Гагаузької автономії вивчають гагаузьку мову у 44 школах та 56 дитячих садках.