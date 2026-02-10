До Києва прибув прем’єр-міністр Молдови Монтяну

Прем’єр-міністр Молдови Александру Монтяну вранці 10 лютого повідомив про приїзд до України.

Голова молдовського уряду уточнив, що прибув до Києва для зустрічей із президентом Володимиром Зеленським і прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко.

«Від імені народу Молдови я несу чітке послання солідарності. Ми стоїмо з Україною як сусіди й друзі, об’єднані в нашій відданості справедливому та стійкому миру та спільному майбутньому в ЄС», – заявив Монтяну.





Українська сторона наразі не анонсувала зустрічі з головою уряду Молдови.

Україна та Молдова отримали зелене світло для офіційного початку переговорів про вступ у грудні 2023 року. Але переговори ще не почалися, оскільки Угорщина все ще блокує рух Україну через звинувачення в порушенні Києвом прав угорськомовної меншини.



