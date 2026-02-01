Шмигаль: вночі завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

Ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, завершився вночі 1 лютого, повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль.



«Сьогодні о другій ночі завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня», – написав він у телеграмі.

Шмигаль також заявив про нарощення темпів впровадження когенераційних установок. За його словами, вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт, завтра очікується запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт.

Міністр енергетики нагадав про розширення програми «5-7-9%», у рамках якої кредитні кошти можна використати на закупівлю когенераційних установок, та старт програми «СвітлоДІМ», яка передбачає допомогу від 100 до 300 тис. грн співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання.

Опівдні 31 січня в Міненерго повідомили про системну аварію, внаслідок якої одночасно відключилися високовольтні лінії між енергосистемами Румунії й Молдови, а також між західною і центральною частинами України.

В Україні про знеструмлення повідомляли в Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях, на Чернігівщині, Одещині, Дніпропетровщині.

Зокрема, влада Києва повідомила, що через екстрені вимкнення в столиці України зупинилося метро. У місті також було відсутнє водопостачання.

Ввечері 31 січня у Міненерго заявили, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України.

У вечірньому відеозверненні 31 січня президент Володимир Зеленський заявив, що немає підтверджень зовнішнього втручання або кібератаки. За його словами, «більше даних, що через погодні умови сталось обмерзання ліній, автоматичні відключення».

В Україні значно посилися морози. Очікується, що на початку лютого місцями мороз сягне мінус 30 градусів.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, складна ситуація зберігається в Києві, де без тепла досі кілька сотень багатоповерхівок із шести тисяч, які залишилися без опалення внаслідок російського удару 24 січня (багато з них повторно після попередніх обстрілів 9 і 20 січня).



