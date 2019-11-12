Парламент Молдови знову відправив уряд у відставку

Парламент Молдови на засіданні 12 листопада відправив у відставку прозахідний уряд під керівництвом Майї Санду, який пропрацював п'ять місяців. Причиною відставки став урядовий проєкт закону, який дозволив би прем'єр-міністру попередньо відбирати кандидатів на посаду генпрокурора. Вотум недовіри схвалили 63 депутати зі 101.

Санду перед відставкою попередила, що в разі її звільнення, Молдова ризикує втратити «величезну фінансову підтримку», яку її уряд за останні місяці зміг залучити від іноземних партнерів.

Проросійська Партія соціалістів Молдови подала клопотання про недовіру уряду Молдови 8 листопада після того, як Кабінет міністрів Санду змінив процедуру призначення генерального прокурора.

Процедура була відкинута соціалістами на чолі з президентом Ігорем Додоном, з яким у прозахідного блоку ACUM Майї Санду є крихкий союз. Санду пропонувала Венеціанській комісії розглянути поправки після їхнього вступу в силу, але соціалісти відхилили таку пропозицію.