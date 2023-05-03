Молдова: затриману заступницю голови проросійської партії посадили під домашній арешт

У Молдові заступницю голови проросійської партії «Шор» Марину Таубер суд відправив під домашній арешт, йдеться на сторінці цієї політичної сили у фейсбуці.

Сама Таубер заявила, що її домашній арешт на 20 днів є спробою влади «зробити все», щоб вона не взяла участь «у виборах в Гагаузії і у протестах 7-го і 21 травня».

1 травня Таубер затримали в аеропорту Кишинева на підставі постанови Антикорупційної прокуратури через порушення умов запобіжного заходу. Вона заявила, що збиралася летіти на медогляд до Тель-Авіва через Стамбул і це була запланована поїздка.

У прокуратурі заявили, що квитки Таубер купила 30 квітня. За два дні до цього суду було направлено прохання про зміну їй запобіжного заходу, а 29 квітня адвокати зажадали перенести дату розгляду клопотання, щоб Таубер змогла полетіти до Ізраїлю.

Антикорупційна прокуратура повідомила, що з 25 жовтня до 5 січня Марина Таубер перебувала під домашнім арештом, у цей період їй заборонялося спілкуватися з особами, причетними до справи. Проте прокурори стверджують, що їм вдалося відстежити телефонні розмови депутатки та довести, що вона спілкувалася з представниками партії «Шор» про залучення людей на протести та фінансування цих акцій.

Прокуратура вважає, що Таубер може втекти від слідства.

Депутатку та заступницю голови партії «Шор» Марину Таубер звинувачують у незаконному фінансуванні партії організованою злочинною групою та фальсифікації фінансового звіту партії за перше півріччя 2022 року. Таубер провину не визнає.