У Молдові шість телеканалів позбавили ліцензій на час дії надзвичайного стану

Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови вирішила призупинити дію ліцензії на мовлення шести телеканалів на час дії надзвичайного стану. Як передає Молдовська служба Радіо Свобода, йдеться про Primul in Moldova, RTR Молдова, NTV Молдова, Accent TV, TV6 і Orhei TV.

Усі ці телеканали пов’язані із засудженим у Молдові бізнесменом Іланом Шором, який переховується за кордоном і перебуває під санкціями США і Британії.

Прем’єр-міністр Наталія Гавриліце пояснила у фейбуці, що ці телеканали серйозно та неодноразово порушували Кодекс про аудіовізуальні послуги, «тенденційно та маніпулятивно» висвітлюючи події в Молдові та інформацію, пов’язану з війною в Україні.

Серед перших на рішення влади відреагував канал TV6, заявивши у фейсбуці про «безпрецедентну атаку на свободу слова, редакційну свободу, свободу журналістів тощо».

Комісії з надзвичайних ситуацій пояснює, що рішення про призупинення ліцензій для шістьох каналів ухвалене «на підставі переліку фізичних і юридичних осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції» та інформації про контроль цими особами деяких ЗМІ.

9 грудня британський уряд оголосив про санкції проти Ілана Шора та ще одного молдавського олігарха-втікача, колишнього лідера демократичної партії Володимира Плахотнюка. Раніше вони потрапили під санкції США «за дії, пов’язані із системною корупцією та втручанням у вибори в Молдові, підтримувані Кремлем».

Того ж дня міністр юстиції Молдови Сергій Литвиненко заявив, що офіційний Кишинів розробив проєкт імплементації міжнародних санкцій у законодавство Молдови. Проєкт під назвою «Закон Магнітського в Молдові» є своєрідним аналогом «Закону Магнітського» в США та аналогічних –у Канаді, Великій Британії та Литві.

Закон визначатиме, до яких фізичних чи юридичних осіб можуть застосовувати санкції. Йдеться як про осіб із міжнародних санкційних списків, так і про тих, хто з ними пов’язаний. Литвиненко зазначив, що важливим аспектом проєкту «закон Магнітського в Молдові» є те, що він дозволить відкликати ліцензії або повноваження компаній, які входять до санкційного списку.

Молдовська служба Радіо Свобода пише, що перевірила всі «Закони Магнітського» з інших країн, на які посилаються автори молдовської версії. Відкликання ліцензії на мовлення не фігурує як санкція в жодному з них. Незначна схожість є лише в Румунії, у розпорядженні від 2008 року щодо застосування міжнародних санкцій усередині країни. Але цей акт не має нічого спільного з тими, що з’явилися пізніше, на кшталт «Закону Магнітського».