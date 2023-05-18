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Молдова і США підписали угоду, яка дозволить прямі авіарейси

США мають угоди про «Відкрите небо» з понад 130 країнами світу

Угоду «Відкрите небо», яка створює умови для запуску прямих рейсів з Молдови в Сполучені Штати Америки, підписали 18 травня в Кишиневі міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа та заступник держсекретаря США з управління та ресурсів Річард Верма.

Дабіжа заявила, що угода набере чинності після виконання кількох юридичних формальностей. Скільки саме часу це займе, невідомо.

Зі свого боку, представник США Річард Верма заявив, що угода застосовуватиметься тимчасово після підписання та набере чинності після обміну дипломатичними нотами.

Переговори щодо підписання угоди щодо лібералізації повітряного транспорту між Молдовою і США почалися у 2018 році.

США мають угоди про «Відкрите небо» з понад 130 країнами світу.

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