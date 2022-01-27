Найбільше торік до України їздили громадяни Молдови – ДПСУ

Найбільше торік до України їздили громадяни Молдови – понад 1,05 мільйона людей, повідомила Державна прикордонна служба.

«Друге та третє місця розділили між собою громадяни РФ та Польщі – 518 та 310 тис. осіб відповідно», – повідомили прикордонники, додавши, що суттєво знизився потік гостей з Білорусі.

«Якщо більшість країн демонстрували істотний приріст за кількістю громадян, котрі приїздили в Україну, то потік громадян Республіки Білорусь за минулий рік знизився на 41%. З показником 272 тис. осіб ця країна посіла четверту сходинку рейтингу», – повідомляє Держприкордонслужба.

Замикають п’ятірку громадяни Румунії – у 2021 році до Україну відвідали 264 тисячі осіб з цієї країни, що загалом на 15% більше ніж за 2020 рік. Далі у рейтингу – Туреччина, Угорщина та Німеччина.

Окрім того прикордонники зауважили, що торік в понад 100 разів збільшився потік туристів із Саудівської Аравії.

Напередодні у ДПСУ повідомили, що Польща очолила перелік країн, куди торік найчастіше їздили українці.