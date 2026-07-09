Конституційний суд Молдови визнав незаконним право Гагаузії самій проводити вибори в регіоні

Конституційний суд Молдови визнав неконституційними кілька положень щодо особливого статусу Гагаузії, повідомляє молдовська служба Радіо Свобода 9 липня.

Такими, що суперечать Конституції, були визнані пункти, що дозволяють Гагаузії самій організовувати регіональні вибори, самостійно формувати ЦВК, призначати начальника поліції автономії та директора Служби інформації та безпеки.

Конституційний суд передав до парламенту Молдови звернення з проханням внести відповідні зміни до законодавства.

Багато політиків та лідерів громадської думки з Гагаузії витлумачили запити Кишинева як спроби обмежити повноваження та права гагаузької автономії, зазначає молдовська служба Радіо Свобода.

Навесні 2025 року Конституційний суд Молдови скасував право Народних зборів Гагаузії призначати головного прокурора регіону. В автономії це рішення засудили.

Пізніше, в серпні 2025 року, суд у Кишиневі засудив голову Гагаузії Євгенію Гуцул до семи років позбавлення волі у справі про незаконне фінансування проросійської партії «Шор», яку 2023 року визнали неконституційною. Після затримання в березні 2025 року Гуцул просила російського президента Володимира Путіна «використати весь арсенал дипломатичних, політичних і правових механізмів» тиску на владу Молдови.

Гагаузія – це автономне територіальне утворення на півдні Молдови, де живе близько 130 тисяч людей.