В Австралії молдовським тенісистам увімкнули гімн Румунії

Організатори командного тенісного турніру в Австралії увімкнули збірній Молдови національний гімн Румунії перед матчем із Бельгією.

Інцидент трапився перед дебютною грою ATP Cup у Сіднеї між молдованином Александру Козбіновим та бельгійцем Стівом Дарсісом.

«На старті матчу між Молдовою та Бельгією ми помилково зіграли неправильний національний гімн для Молдови. Ми щиро шкодуємо та вибачаємося», – заявили в Асоціації тенісистів-професіоналів.

Молдова проголосила незалежність у 1991 році після розпаду Радянського Союзу. Всередині країни час від часу лунають заклики до інтеграції із сусідньою Румунією. Зокрема, у березні 2018-го в столиці Молдови Кишиневі тисячі людей відзначили 100-річчя об'єднання Бесарабії та Румунії.

27 березня 1918 року колишня провінція Російської імперії Бессарабія, яка розташована на сучасних теренах України і Молдови, об’єдналася з Румунським королівством. Пізніше, під час Другої світової війни, Бессарабія була анексована Радянським Союзом.