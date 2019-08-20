МОН: батьки отримають більше можливостей для навчання дітей вдома

Від вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання – сімейною (домашньою) освітою, екстернатом або педагогічним патронажем, які передбачають гнучкіший спосіб навчання, повідомляють у Міністерстві освіти і науки України.

Відповідні зміни до положення, яке регулюватиме кожну з цих форм, були затверджені наказом МОН і набрали чинності 20 серпня.

«Відтепер батьки матимуть можливість обирати спосіб і форму навчання дитини, орієнтуючись на її потреби і хист. Вони також зможуть брати участь у формуванні навчального плану або програми розвитку, якщо йдеться про дитину з особливими освітніми потребами», – сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі виключно за наявності поважних причин. Дозвіл на таке навчання обов’язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування (переведення) учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження, наголошують у МОН.

Раніше цього місяця в Україні з’явився освітній омбудсмен. Уряд на засіданні 14 серпня офіційно призначив директора школи у Києві Сергія Горбачова на цю посаду.