У МОН розповіли, як школярі вивчають медіаграмотність і коли вона увійде до основної програми

У Міністерстві освіти і науки, відповідаючи на запит на Радіо Свобода, розповіли, що мають намір додати основи медіаграмотності до базової шкільної програми.

«На виконання державного стандарту базової загальної середньої освіти розроблено типову освітню програму для учнів 5-9 класів, в якій передбачено впровадження з 2022/2023 навчального року курсу «Культура добросусідства», що містить основи медіаграмотності», – повідомили в МОН.

Наразі медіаграмотність є складовою курсів «Громадянська освіта» для учнів 10-х класів та «Культура добросусідства» – для учнів 1-4 класів. Вона викладається поки що у формі окремих курсів («Основи медіаграмотності», «Сходинки до медіаграмоти», «Медіакультура», «Медіаосвіта»), інтегрованих та в межах позакласної (гурткової) роботи, пояснюють у відомстві.

Упровадження медіаосвіти шляхом регіональних експериментів розпочалися ще у 2011 році, заявили у МОН.

За повідомленням, протягом останніх років підготовлено та видано:

посібники «Основи медіаграмотності: навчально-методичний посібник для вчителя 8 (9) клас. Плани-конспекти уроків»;

«Медіаграмотність на уроках суспільних дисциплін»;

«Медіаграмотність та критичне мислення на уроках суспільних дисциплін»;

навчальні модулі: «Як створити сучасну шкільну газету?»;

онлайн-видання «Гід для вчителя зі створення учнівських газет «Преса попереду», «Вступ до новинної грамотності» тощо.

Також МОН у партнерстві з ІRЕХ (Радою міжнародних досліджень та обмінів), МБФ «Академія української преси» та за підтримки посольств США і Великої Британії реалізує проєкт «Вивчай та розрізняй інфо-медійна грамотність». Його мета – навчити критично сприймати інформацію, протидіяти маніпуляціям, усвідомити цінність високоякісної інформації в контексті шкільної освіти, заявили у міністерстві.

За даними МОЗ, наразі проєкт виконується у всіх обласних центрах, а також у Маріуполі, Краматорську та Сєвєродонецьку. До реалізації проєкту залучені 655 шкіл.

Надалі навчанню школярів медіаграмотності приділятиметься більше уваги. 20 квітня 2021 року відбулася презентація загальнонаціонального проєкту з медіаграмотності на 2021-2022 роки Міністерства культури та інформаційної політики, яку МОН підтримало.