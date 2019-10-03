У МОН вивчають можливість підвищення зарплати окремим категоріям педагогів – Новосад

Міністерство освіти і науки України вивчає можливість підвищення заробітної плати для окремих категорій педагогів, повідомила в інтерв’ю Радіо Свобода міністр освіти Ганна Новосад.

«Ми шукаємо варіанти, прораховуємо різні опції, підходи, як би ми могли цей соціальний статус, зарплату, принаймні окремим категоріям педагогів підвищити», – сказала міністр.

Вона додала, що підвищення зарплат вчителям передбачає постанова, ухвалена попереднім урядом. «Постанова про підвищення зарплат (педагогам – ред.) була підписана в день, коли призначали новий уряд, і, відповідно, не була врахована в проєкті бюджету, який розроблявся ще попереднім урядом. І тому вийшла трохи дивна ситуація. Але ми розуміємо, що просто так сказати: друзі, ми, на жаль, це не можемо це виконати (підняти зарплати – ред.) – ми не можемо», – сказала міністр.

Зокрема, за її словами, МОН працюватиме над підвищенням зарплат для вихователів дитячих садків.

«У нас є дуже велика різниця між тим, що отримують вчителі, яким, на щастя, в останні роки підвищили зарплату, і, наприклад, вихователі дитячих садочків… Молодий вихователь, який ще не має стажу, отримує 4173 гривні, якщо не помиляюся. Кого ми можемо на таку заробітну плату заохотити на цю роботу? Більше того, що людина, яка пропрацювала на цій роботі 30 років, матиме шість тисяч гривень», – сказала Новосад.

Водночас, за її словами, питання про заробітні плати для вихователів перебуває на відповідальності місцевої влади.

«І ми на рівні держави, навіть піднявши суттєво оклади для дошкільнят, не зможемо змусити місцеві органи платити цю заробітну плату, тому що вони завтра прийдуть до нас і скажуть: у нас цих коштів немає. Тому ми маємо проробити величезну роботу для збалансування можливостей громад платити ці кошти. Як це робити – будемо думати», – наголосила міністр.

У липні перед позачерговими парламентськими виборами в Україні Кабінет міністрів прем’єра Володимира Гройсмана ухвалив рішення, що передбачають підвищення зарплати освітянами від січня 2020 року від 20 до 70%.

Інтерв’ю з Ганною Новосад дивіться в програмі «Ваша Свобода» на каналі Еспресо-ТВ з 15:30 до 15:55, повтор – о 22:30. Ефір також транслюється на Українському радіо. Повну версію ефіру програми «Ваша Свобода» дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода.