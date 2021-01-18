До США з України намагалися вивезти рідкісні монети – митники

У Держмитслужбі повідомили про спробу незаконного вивезення за межі України ймовірних культурних та історичних цінностей.

«72 старовинні монети, серед яких срібні «50 копійок» часів РРФСР та СРСР 1921-27 років карбування (різновиди таких монет можуть бути унікальні), рідкісні чехословацькі срібні монети 1949 року з профілем Йосипа Сталіна в маршальському мундирі, німецькі монети часів Веймарської республіки та Третього рейху 1924-38 років карбування, а також старовинні монети Грузії, Польщі, Чилі, Російської імперії, 1814-1956 років карбування та інші знаходилися в багажі нашого юного співвітчизника, мешканця Київщини, який прямував через аеропорт «Бориспіль» напрямком Стамбул-Чикаго», – розповіли у пресслужбі Київської митниці Держмитслужби.

Повідомляється, що для проходження митного контролю хлопець (студент одного з навчальних закладів у США) обрав спрощену систему «зелений коридор», чим засвідчив, що не має при собі предметів, обмежених до вивезення.

«Оскільки дозвільних документів на право вивезення старовини юнак не надав, монети вилучено до винесення судом рішення у справі. Складено протокол про порушення митних правил. Цінність вилученого встановить подальша експертиза», – повідомили митники.

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За українським законодавством, підставою для пропуску культурних цінностей за межі митної території України є свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, що видається Мінкультури України. Вивозити культурні цінності без цього свідоцтва заборонено.