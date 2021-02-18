Торік в Україні продали пам’ятних монет на понад 128 млн грн – НБУ

Національний банк України за минулий рік реалізував на внутрішньому ринку пам’ятних монет на понад 128 мільйонів гривень, з початку поточного – на понад 27 мільйонів гривень. Про це йдеться у відповіді Національного банку України на запит Радіо Свобода.

«У 2020 році Національний банк України на внутрішньому ринку реалізував 3,12 млн. шт. пам’ятних монет на загальну суму 128,3 млн. грн (золотих монет – 0,96 тис. шт., срібних – 47,34 тис. шт., з недорогоцінних металів – 725,56 тис. шт. та монет зі сплаву на основі цинку – 2 348,17 тис. шт.). За січень 2021 року Національний банк України на внутрішньому ринку реалізував 344,85 тис. шт. пам’ятних монет на загальну суму 27,18 млн. грн (золотих монет – 0,015 шт., срібних – 7,06 тис. шт., з недорогоцінних металів – 159,04 тис. шт. та монет зі сплаву на основі цинку – 178,74 тис. шт.)», – йдеться в повідомленні.

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В НБУ повідомили, що прибуток від реалізації пам’ятних монет України повністю включається спочатку до «прибутку до розподілу» Національного банку.

«Після формування Національним банком за рахунок прибутку до розподілу загальних резервів капіталу, прибуток до розподілу в повній мірі перераховується до державного бюджету України», – повідомили в НБУ.

НБУ є центральним банком України, що проводить єдину державну політику у галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення гривні, а також регулює та наглядає за діяльністю комерційних банків.