НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «Агатангел Кримський»

Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «Агатангел Кримський», повідомив Музей грошей НБУ.

Монета належить до серії «Видатні особистості України» і присвячена українському історику, орієнталісту, письменнику, перекладачу, одному із засновників української Академії наук та одному з перших її академіків – Агатангелу Юхимовичу Кримському. 15 січня цього року виповнюється 150 років від дня народження мовознавця.

На аверсі монети розміщена композиція, що символізує діяльність ученого-сходознавця та джерело знань – геометричний декор із розкритих книг, що складаються в багатопроменеву зірку. У її центрі розташована цитата мовознавця: «Я зрозумів, що мушу бути українофілом – це я зрозумів цілком свідомо». Унизу аверсу – факсиміле Агатангела Кримського.

На реверсі монети на тлі вертикальних ліній, що вносять певний драматизм та символізують трагічну долю вченого, зображений портрет мовознавця. Під портретом діагонально розміщений напис «Агатангел Кримський» та вказані роки його життя.

Художники монети: Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук. Скульптор – Анатолій Демяненко. Програмне моделювання – Віталій Андріянов.