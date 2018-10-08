На Місяць відправлять «капсулу часу» з синтетичними молекулами ДНК

Американский «Фонд за збереження спадщини» (Arch Mission Foundation) спільно з Microsoft, Twist Bioscience Corporation і Вашингтонським університетом відправлять на Місяць «капусу часу».

В Фонді планують відправити перше сховище на супутник Землі у 2020 році. У капсулу помістять фотографії людей, тексти знімки об’єктів культури. Інформацію попередньо закодують в мільярди синтетичних ДНК-молекул. В капсулі буде інструкція, як ДНК розшифрувати.

Ініціатори проекту зазначають, що капсула стане першою в історії «колекцією місячної бібліотеки».

Arch Mission Foundation був заснований в 2015 році. Це некормеційна організація, яка створює резервні сховища з інформацією про накопичені людством знання та його здобутки.