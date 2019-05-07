Morgan Stanley згортає банківські операції в Росії через санкції

Одна з провідних фінансових фірм світу американська фінансова корпорація Morgan Stanley має намір відправити офіційне повідомлення Центробанку Росії про припинення банківських операцій в країні з першого кварталу 2020 року, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

У щорічному звіті компанії наголошується, що санкції США і Євросоюзу після анексії Криму Москвою в 2014 році серйозно ускладнили доступ російських компаній до міжнародних фінансових ринків.

Morgan Stanley – один із перших великих представників західного фінансового сектору, які почали свою діяльність у Росії в перехідний період після розпаду СРСР. Перший офіс Morgan Stanley в Москві відкрився в 1994 році.

Компанія також ухвалила рішення не йти з Росії після дефолту в 1998 році. Дочірній банк Morgan Stanley в Росії почав працювати в 2005 році.

Незважаючи на закриття своїх банківських операцій, Morgan Stanley продовжить вести консалтинговий бізнес у Росії, для якого не потрібна ліцензія Центробанку.