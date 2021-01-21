Доля 3 українських моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна залишається невідомою – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 21 січня доля трьох членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin залишається невідомою.

«Cтаном на 7:00 21 січня доля 3 українських моряків залишається невідомою. Пошуки тривають», – повідомили у ДСНС.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що вже ідентифікували тіла трьох загиблих, серед них – двоє українців та один росіянин. Загалом шістьох членів екіпажу врятували, серед них – п’ятеро українців та росіянин.

17 січня біля узбережжя провінції Бартин (Туреччина) затонуло судно Arvin під прапором Палау. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України. За повідомленнями, власником затонулого судна є українська компанія Arvin Shipping LTD. Попередньо, аварія могла статися через погані погодні умови – сильний шторм.