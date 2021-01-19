МЗС України: серед загиблих біля берегів Туреччини моряків є щонайменше двоє українців

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вже ідентифікували тіла трьох загиблих членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin. Серед них – двоє українців та один росіянин, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, пошуково-рятувальна операція ще триває. Шукають ще трьох українців.

Речник МЗС також зазначив, що п’ятеро врятованих українських моряків прибули до Анкари. Там їм мають відновити документи. Ніколенко також додав, що найближчими днями врятовані українці повернуться додому.

Причини катастрофи речник МЗС коментувати не став. Він зауважив, що під час аварії в морі був шторм, однак точну причину має встановити слідство.

17 січня біля узбережжя провінції Бартин (Туреччина) затонуло судно Arvin під прапором Палау. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України. За повідомленнями, власником затонулого судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Станом на 18 січня шістьох членів екіпажу врятували. Серед них – п’ятеро українців та один росіянин.