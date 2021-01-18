Посол України в Туреччині відвідав врятованих українських моряків з судна Arvin

Посол України в Туреччині Андрій Сибіга відвідав врятованих українських моряків з судна Arvin у лікарні турецького міста Бартин, повідомили у пресслужбі посольства України в Туреччині.

«Спільно з консулом відвідали врятованих українських моряків з судна Arvin в лікарні міста Бартин, провели нараду з керівництвом регіону, обговорили хід проведення триваючих пошуково-рятувальних операцій та подякували турецькій стороні за всебічне сприяння», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Раніше повідомлялося, що із судна Arvin, яке йшло під прапором Палау, були врятовані 5 українців і один іноземець. Їх госпіталізували до лікарні турецького міста Бартин. Пошук ще 5 моряків триває.

17 січня МЗС України повідомило, що у Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin, на борту якого було 10 українців і двоє іноземців. Причини катастрофи невідомі.