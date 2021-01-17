Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
17 січня 2021, Київ 17:08
Новини | Події

Біля берегів Туреччини затонуло судно з 10 українцями на борту – МЗС

Як повідомив у твіттері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, шістьох людей вдалося врятувати, двоє – загинули. Про їхнє громадянство у МЗС не повідомили

У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin, на борту якого було 10 українців і двоє іноземців, повідомили в МЗС України.

Як повідомив у твіттері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, шістьох людей вдалося врятувати, двоє – загинули.

«Пошуково-рятувальна операція щодо чотирьох моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги», – написав Ніколенко.

Про громадянство загиблих і врятованих він не повідомив.

За даними ЗМІ, вдень 17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонув теплохід Arvin. Причини катастрофи невідомі.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG