Біля берегів Туреччини затонуло судно з 10 українцями на борту – МЗС

У Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло судно Arvin, на борту якого було 10 українців і двоє іноземців, повідомили в МЗС України.

Як повідомив у твіттері речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, шістьох людей вдалося врятувати, двоє – загинули.

«Пошуково-рятувальна операція щодо чотирьох моряків триває. Українські консули вирушили в порт Бартин для надання консульської допомоги», – написав Ніколенко.

Про громадянство загиблих і врятованих він не повідомив.

За даними ЗМІ, вдень 17 січня в Чорному морі біля берегів турецької провінції Бартин затонув теплохід Arvin. Причини катастрофи невідомі.