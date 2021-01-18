МЗС: знайдені тіла 3 моряків із затонулого біля берегів Туреччини судна з українцями, пошук триває

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що станом на ранок 18 січня шестеро членів екіпажу затонулого біля берегів Туреччини судна Arvin врятовані (5 громадян України та 1 громадянин Росії), знайдені тіла трьох загиблих моряків, триває процедура їх ідентифікації.

«Врятованих осіб було госпіталізовано до місцевої лікарні м. Бартин. Стан їхнього здоров’я задовільний. Очікується, що сьогодні їх буде виписано з лікарні. Пошуково-рятувальна операція щодо інших членів екіпажу триває», – повідомили в МЗС України.

Повідомляється, що справа перебуває на особливому контролі МЗС та посольства України в Туреччині. Напередодні до міста Бартин прибув посол України в Туреччині та консульські працівники для надання допомоги постраждалим українцям.

17 січня біля узбережжя провінції Бартин (Туреччина) затонуло судно Arvin під прапором Палау. На борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед яких 10 громадян України. За повідомленнями, власником затонулого судна є українська компанія «Arvin Shipping LTD».

Попередньо, аварія сталася через погані погодні умови – сильний шторм.