Міносвіти рекомендує організувати дистанційне навчання через морози

Міністерство освіти і науки України рекомендує організувати дистанційне навчання через складні погодні умови та зниження температури.

«Просимо розглянути можливість організації навчання учнів з використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо», – йдеться в листі МОН до керівників департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій та керівників закладів загальної середньої освіти.

У міністерстві нагадали, що при надзвичайних погодних умовах та надзвичайних ситуаціях засновник закладу освіти може самостійно ухвалювати рішення про тимчасову зупинку навчання учнів.

У період із 15 до 18 лютого очікується сильне похолодання, що сягатиме 25-30 градусів морозу в північних регіонах України.