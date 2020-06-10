Приватна компанія в Росії продає космодром, з якого стартували українські ракети «Зеніт»

Російський приватний авіаперевізник S7 веде переговори з дочірньою структурою державної компанії «Росатом» про продаж плавучого космодрому «Морський старт», повідомила російська інформагенція ТАСС з посиланням на два неназваних джерела.

Після пандемії у приватної компанії немає грошей на проєкт, стверджує одне з джерел. Крім того, для космодрому потрібно буде створити з нуля берегову інфраструктуру, а командне судно і пускова платформа перебувають у поганому стані після демонтажу з них американського обладнання.

«Морський старт» передбачає запуски ракет-носіїв із плавучого космодрому в Тихому океані. Проєкт був запущений міжнародним консорціумом за участю Росії, США та України в 1995 році. З платформи вдалося провести 32 успішних пуски. Однак проєкт виявився збитковим і був викуплений спочатку російською ракетно-космічною корпорацією «Енергія», а в 2016-му у нього за 160 мільйонів доларів з’явився новий власник – S7 Group.

На космодромі використовувалися ракети-носії «Зеніт» виробництва Південного машинобудівного заводу в Дніпрі. Вони більше як на 70 відсотків складаються з російських деталей. Після подій 2014 року «Морський старт» не здійснив жодного пуску. У перспективі українську ракету мала замінити російська «Союз-5», однак її розробка фактично не розпочата.

У квітні 2020 року засновник і основний власник S7 Владислав Фільов сказав, що програма «заморожена до кращих часів», і перевізник не має на неї часу і ресурсів.