«Південмаш» не розриватиме контракт на виробництво ракет-носіїв «Зеніт»

Державне підприємство «Південний машинобудівний завод» у Дніпрі не збирається розривати контракт на виробництво ракет-носіїв «Зеніт» для проекту «Морський старт», повідомили на підприємстві.

Згідно з повідомленням, укладений два роки тому контракт на виробництво 12 ракет-носіїв «Зеніт» залишається чинним. Зараз завод, отримавши часткове фінансування від замовника, виготовляє три одиниці ракети-носія.

«Роботи здійснюються, відповідно до узгодженого сторонами плану-графіку», – заявили на підприємстві.

Замовником є компанія S7 Sea Launch Limited, зареєстрована в США. 95% компанії належить Ракетно-космічній корпорації «Енергія» (Росія).

На «Південмаші» уточнили, що не отримували інформації від російської сторони про плани щодо розірвання контракту.

У останні два дні у російських ЗМІ з’явилася інформація про можливе розірвання контракту на виробництво ракет-носіїв «Зеніт» для проекту «Морський старт». Йшлось також про те, що російська сторона нібито поінформувала «Південмаш» про ці наміри.

У 2017 році Державне підприємство «Південний машинобудівний завод», яке працює у Дніпрі, заявило, що виготовить 12 ракет-носіїв серії «Зеніт» для міжнародних програм «Морський старт» і «Наземний старт». За даними заводу, «Південмаш» і компанія S7 Sea Launch Limited уклали контракт на виробництво і поставку ракет-носіїв, які будуть використані в рамках міжнародних космічних проектів для досліджень і використання космосу в мирних цілях. На підприємстві тоді заявляли, що новий контракт допоможе заводу вийти з майже чотирирічної фінансової кризи.