Україна може побудувати потужні ракети, здатні вдарити по Москві (світова преса)

Видання The Daily Signal розповідає про причини можливої появи потужних ракет в Україні, здатних ударити по Москві. Чи може Київ це собі дозволити і як реагуватиме Росія? Журнал The National Geographic тим часом публікує статтю про те, які наслідки конфлікт в Україні має на освіту учнів по обидві лінії фронту. А агентство Bloomberg випустив матеріал про корупцію в Україні, яка може привести коміка до президентського крісла.

Видання The Daily Signal розповідає про можливу появу потужних ракет в Україні, здатних ударити по Москві. Оглядач Нолан Пітерсон нагадує, що причиною цьому став нещодавній вихід США і Росії з Договору про ліквідацію ракет малої й середньої досяжності.

Цей договір, укладений у 1987 році, забороняв США і тодішньому СРСР мати, виробляти і ставити на бойове чергування цілий клас ракет досяжністю від 500 до 5 тисяч 500 кілометрів. У лютому цього року США, посилаючись на порушення з боку Росії, заявили про свій вихід з нього. Росія звинувачення відкинула і у відповідь зробила те саме.

«Ця новина спонукала чиновників у Києві розглянути те, чи повинна Україна наслідувати цей приклад і відмовитися від договору про РСМД, щоб розпочати будівництво нового арсеналу власних ракет середнього та малого радіусу дії – не зв’язаних будь-якими обмеженнями щодо навантаження або діапазону», – зауважує Пітерсон.

Як сказав виданню Михайло Самусь із Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, Україна більше не може бути зв’язана цим договором – бо його вже просто не існує. А, отже, не існує ніяких зобов’язань, які цей документ передбачав.

Свого часу близько 40% промисловості космічних програм СРСР було в українському місті Дніпрі. Але після розпаду СРСР Україна не будувала ракет, здатних вдарити по Москві. Це, каже автор, ймовірно, тепер зміниться.

Щоправда, деякі експерти попереджають, що майбутня програма розвитку ракет в Україні, якою б обмеженою вона не була, могла б підштовхнути Москву до руйнівних дій. Якщо Україна направить на Росію такі ракети, це стане виправданням для ескалації війни з боку Москви – і вона сама перша може вдарити по Україні, пояснив провідний експерт Американської ради з міжнародної політики Стівен Бланк.

Інші експерти звертають увагу на те, що Україні навряд чи вдасться кинути таким чином виклик Росії, адже та не тільки має передові ракетні технології, але й значно більший бюджет.

Пітерсон також нагадує, що Україні не потрібно будувати все з нуля – адже вона розробляє ракети короткої й середньої досяжності з 2014 року. І, на думку українських експертів, уже наявні системи можна цілком модифікувати так, щоб ті мали здатність ударити по Москві.

Видання The National Geographic публікує статтю про те, які наслідки має на освіту учнів по обидві лінії фронту «конфлікт в Україні між підтримуваними Кремлем сепаратистами і проукраїнськими урядовими силами» (так авторка статті, як досі звично на Заході, визначає нинішню гібридну агресію Росії на сході України).

Протягом майже десятиліття фотограф Дієго Ібарра Санчес вивчає, як війна в різних країнах заважає і перешкоджає навчанню. Конфлікт на сході України посіяв хаос у системах освіти. Часто учні вимушені пропускати місяці або навіть роки навчання. Але якщо вони все ж продовжують вчитися, то їхні навчальні плани відображають наміри сторін, що воюють.

За словами авторки статті, на Донбасі патріотичні молодіжні організації активно навчають дітей не тільки тому, як пережити бойові дії або поводитися зі зброєю, але й «як ненавидіти», як захистити себе від свого сусіда і вбити його, якщо цього потребує твоя країна», мовиться у статті.

У літньому таборі для дітей «Лідер» поблизу Києва молодь прокидається і слухає гімн під час церемонії підняття прапора перед тим, як брати участь у різних військових навчаннях. Вони вчаться повзати через траншеї, вдягати протигази, збирати і розбирати гвинтівки, стріляти. Весь цей час, зазначає Санчес, вони слухають антиросійську і «виживальну» риторику.

Військові училища по інший бік лінії фронту заохочують курсантів приєднатися до прокремлівських збройних сил. Військовий ліцей імені Берегового на захопленій угрупованням «ДНР» території, випустив понад 300 курсантів із часу початку війни в 2014 році. На думку Санчеса, вони активно акцентують увагу на невпинній демонізації ворога.

Для Санчеса той спосіб, у який молодь залучають до конфлікту, не має нічого спільного з патріотизмом. «Любов до батьківщини – це коли твоє серце у мирі», – каже фотограф. А коли ти починаєш казати, що твоя історія, політика, цінності кращі, – то це вже стає небезпечним.

Агентство Bloomberg публікує матеріал про корупцію в Україні, яка може привести коміка до президентського крісла. Автори пишуть, що вибори в Україні припадають на досить вразливі для держави часи.

Вплив клептократії на державу складно недооцінити, і Україна, зі своїм добре освіченим населенням, плодовитою землею і розміром із Францію, може замінити Молдову у списку найбідніших країн Європи, мовиться у статті. Тим часом терпіння західних прибічників України закінчується. Окрім корупції, автори нагадують про численні напади на антикорупційних активістів.

Як один із прикладів автори наводять ситуацію із поверненням до України грошей колишнього президента-втікача Віктора Януковича. «Коли Янукович утік до Росії в 2014 році, нові українські лідери заявили, що виявили 70 мільярдів доларів, які він і його оточення сховали на офшорних рахунках. Через п’ять років усе ще нікого не обвинуватили у крадіжках. Відтоді Янукович відкидає звинувачення в розкраданнях або володінні рахунками в іноземних банках. За його словами, маєток за межами Києва не був його особистою власністю», – кажуть автори.

Найкраща надія для України, на думку голови одеського банку «Восток» Вадима Мороховського, – це те, що держава сьогодні має більше молодих виборців, які ніколи не знали Радянського Союзу і які не вважають корупцію невід’ємною частиною свого життя.

«Соціальні медіа, такі, як Facebook і Instagram, зводять на нуль контроль над інформацією і виборчою кампанією, які українські бізнес-клани все ще здійснюють завдяки своєму домінуванню над ЗМІ» – саме ця зміна, на думку Мороховського, допомагає пояснити, чому електорат стає все більш розділеним і менш передбачуваним.

І комік Володимир Зеленський – наслідок цих змін. Він, у свою чергу, може найняти у свою команду колишнього міністра фінансів Олександра Данилюка та інших «розчарованих реформаторів», якщо формуватиме уряд, зазначають автори.