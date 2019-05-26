Група затриманих в Єгипті моряків повертається в Україну – МЗС

До України повертається група моряків зі судна Sea Shark, затриманого в територіальних водах Єгипту наприкінці 2018 року, повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич.

«До України з Єгипту повертається група моряків зі судна Sea Shark. Завтра – наступна. Працюємо над тим, аби якнайскоріше усі українські моряки повернулися додому», – написав Кирилич у Twitter 26 травня.

18 травня, українські і російські агентства повідомили про листа капітана танкера Sea Shark Віталія Нестеренка про критичне, за його словами, становище на борту судна екіпажу, життя якого «під загрозою». Як заявив капітан, того дня єгипетські військові моряки піднялися на борт судна і заявили, що обмежують пересування екіпажу, поки танкер із нафтою не буде розвантажений, і пригрозили силою в разі невиконання наказу. Відтак екіпаж поділили на дві групи і зібрали у двох непристосованих тісних приміщеннях, дехто з людей почувався погано, але єгипетські військові відмовилися організувати візит лікаря, заявив капітан танкера.

За повідомленнями, на борту судна 31 людина, громадяни різних країн. Із них 17 українців, іще двох називають «кримчанами» – найімовірніше, вони теж громадяни України, хоча Росія вважає їх своїми громадянами.

Історія з танкером тягнеться ще з осені 2018 року. Тоді, за повідомленнями, під час перебування судна з вантажем нафти в одному з єгипетських портів наприкінці листопада в нього закінчився термін реєстрації прапора, і, чекаючи на дії судновласника, екіпаж вийшов у море і ліг у дрейф. У середині грудня 2018-го судно, яке випадково ввійшло в територіальні води Єгипту, затримали єгипетські військові, на екіпаж за це порушення наклали понад 50-мільйонний у доларах США штраф, який має сплатити судновласник.