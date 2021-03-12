Аварія судна у Чорному морі: українські моряки прибули у порт Констанци

Українські моряки, яких було врятовано з судна Volgo Balt 179, прибули у порт Констанци. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

«Зараз вони проходять медичний огляд. Стан громадянки, евакуйованої вчора до лікарні, стабільний, загроз її життю немає», – мовиться у повідомленні.

Ніколенко додав, що посол України у Румунії та консули перебувають з моряками, щоб надати їм допомогу.

11 березня румунські медіа повідомили про аварію корабля, який ішов з російського Ростову-на-Дону до румунського порту Констанца під прапором Коморських островів. Увесь екіпаж корабля складався з громадян України.

У МЗС пізніше повідомили, що внаслідок аварії загинули двоє українців. 10 вдалося врятувати.