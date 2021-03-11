МЗС підтвердило інформацію про загибель двох українців через аварію судна в Чорному морі

Корабель із 13 громадянами України на борту загинув біля узбережжя Румунії, двоє людей загинули, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, двоє загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги», – написав Ніколенко в своєму твітері.

Він також оприлюднив телефонний номер гарячої лінії для родичів потерпілих і загиблих.

Раніше 11 березня румунські медіа повідомили про аварію корабля, який ішов з російського Ростову-на-Дону до румунського порту Констанца під прапором Коморських островів. Увесь екіпаж корабля складався з громадян України.