Геннадій Москаль оскаржив у суді постанову про створення нових районів

Український політик Геннадій Москаль заявив, що оскаржив у Київському окружному адміністративному суді постанову Верховної Ради від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів», якою на території України створюється 136 нових адміністративних районів на місці дотеперішніх 490.

«Верховна Рада України, приймаючи Постанову «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року № 807-IX, порушила норми Конституції і Законів України. Згідно з Конституцією України, до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідація районів, а також встановлення меж районів. При прийнятті даної Постанови Верховна Рада України не встановила меж новоутворених районів, а також постановила, що до новоутворених районів входять міські, селищні та сільські територіальні громади, які затверджені Кабінетом міністрів України», – заявив Москаль на своєму особистому сайті.

Він також закликав жителів ліквідованих районів «захищати свої права та приєднуватися до позову».

Із оприлюдненого тексту позову випливає, що Москаль, зокрема, вважає неконституційним саме поняття об’єднаних територіальних громад, які лягли в основу нових районів і зовнішні межі яких і стали межами нових районів. Він також заявляє про порушення постановою про райони низки положень Конституції і кількох законів України.

Із повідомлення і з тексту позову не ясно, коли він був поданий, дати там не вказані.

Геннадій Москаль, нині голова громадського об’єднання «Народ України проти корупції», раніше обіймав різні урядові й адміністративні посади: серед іншого, він двічі очолював Закарпатську і тричі Луганську ОДА, був заступником голови МВС України, в тому числі начальником ГУ МВС в Автономній Республіці Крим, постійним представником президента України в АРК, заступником голови СБУ, а також народним депутатом 6-го скликання.

17 липня Верховна Рада ухвалила постанову, якою на території України створюється 136 нових адміністративних районів на місці дотеперішніх 490 (із них 17, що на нині окупованих територіях Криму і частини Донбасу, будуть фактично створені після деокупації). Це рішення ухвалене відповідно до ідеї адміністративної реформи в Україні в напрямку децентралізації, за якою основним рівнем місцевого самоврядування стають об’єднані територіальні громади, наступним рівнем будуть області. Райони ж втрачають свої владні повноваження, як і фінансові – кошти мають надходити безпосередньо до ОТГ, – і мають перетворитися на утворення з переважно наглядовими й рекомендаційними функціями. Зокрема, всі основні адміністративні послуги можна буде отримати не в центрі району, як дотепер, а в центрі кожної ОТГ.

Це рішення має і прихильників, і критиків.