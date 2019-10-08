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08 Жовтень 2019, Київ 12:35
Новини | Політика

Денісова просить Москалькову з’ясувати, де перебувають засуджені в Криму Дудка і Бессарабов

Українська (п) та російська омбудсмени Людмила Денісова та Тетяна Москалькова

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням посприяти у встановленні місця перебування громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова, засуджених в анексованому Криму.

«На сьогодні місце перебування громадян України Володимира Дудки та Олексія Бессарабова невідоме. Згідно з отриманою інформації від рідних та адвокатів, наприкінці вересня наших громадян вивезли з пенітенціарного закладу на території тимчасово окупованого Криму. Де зараз перебувають громадяни України – невідомо», повідомила Денісова у Facebook.

/**/ /**/ /**/ Володимир Дудка і Олексій Бессарабов
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Місце перебування засуджених у «справі українських диверсантів» Дудки і Бессарабова невідоме – родичі

Верховний суд Росії планує 15 жовтня розглянути скаргу на вирок фігурантам «справи українських диверсантів» Олексію Бессарабову та Володимирові Дудці щодо етапування чоловіків до Москви з сімферопольського СІЗО, де вони утримуються майже три роки.

9 листопада 2016 року в Севастополі затримали співробітників кримського аналітичного центру «Номос» Дмитра Штиблікова і Олексія Бессарабова, а також їхнього близького друга Володимира Дудку. Усіх трьох звинуватили в підготовці диверсій в окупованому Криму на замовлення української розвідки.

Севастопольський міський суд 4 квітня засудив Дудку і Бессарабова до 14 років в’язниці.

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