Росія: у Москві затримали активістку Pussy Riot Марію Альохіну

У столиці Росії Москві поліцейські затримали учасницю Pussy Riot Марію Альохіна, повідомляє Російська служба Радіо Свобода з посиланням на SOTA.

Як стверджує Альохіна, її затримали «за пост із Лукашенком та свастонами 2015 року». Активістка знала, що біля будинку її чекає поліція, тому зібрала сумку до спецприймача, дочекалася адвоката та журналістів. На виході із квартири Альохіну затримали.

За повідомленням, на активістку склали протокол за статтею про демонстрування нацистської чи екстремістської символіки.

У вересні суд у Москві засудив Марію Альохіну до одного року обмеження волі за так званою «санітарною справою», водночас прокуратура просила про два роки.

Марія Альохіна отримала широку популярність після того, як в 2012 році була заарештована після так званого панк-молебню групи Pussy Riot в храмі Христа Спасителя і разом з Надією Толоконниковою засуджена до реального терміну позбавлення волі за звинуваченням у хуліганстві.