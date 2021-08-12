Росія: учасницю Pussy Riot затримали відразу після виходу зі спецприймальника

Учасницю Pussy Riot Риту Флорес 12 серпня заарештували на виході зі спецприймальника, де вона відбула 15 діб за статтею про невиконання вимог поліцейських.

Як зазначає російська служба Радіо Свобода, Флорес не дали вийти навіть за ворота – активістку знову заарештували.

Раніше так само – на виході із спецприймальника – затримували й інших учасників Pussy Riot. По два арешти поспіль отримували Вероніка Нікульшина, Марія Альохіна та Олександр Софєєв.

Альохіну вдруге заарештували нібито за нецензурну лайку. Софєєв відсидів перші 15 діб за появу в громадських місцях у стані алкогольного сп’яніння, наступного разу його арештували на 12 діб за дрібне хуліганство. Нікульшина двічі побувала у спецприймальнику за непокору поліції.

Нікульшина та Софєєв після повторних затримань залишили Росію.