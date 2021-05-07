У Москві затримали учасницю Pussy Riot Нікульшину

Поліція у Москві затримала у п’ятницю учасницю відомої російської протестної групи Pussy Riot Вероніку Нікульшину. Як повідомила сама Нікульшина в Іnstagram, четверо поліцейських затримали її біля будинку, де вона мешкає, не вказавши причини.

Адвокат Нікульшиної Мансур Гілманов у коментарі для Open Media заявив, що його клієнту затримали за непокору правоохоронним органам.

Інформагенція «Інтерфакс» із посиланням на джерело в правоохоронних органах заявила, що Нікульшина була затримана «для запобігання можливим провокаціям під час репетицій військового параду» до Дня Перемоги 9 травня.

Учасники Pussy Riot відомі різними викривальними перформансами, пов’язаними із критикою політики російської влади та на захист прав людини. Група стала відомою в 2012 році після того, як її учасниці Надія Толоконникова та Марія Альохіна були засуджені за «хуліганство, мотивоване релігійною ненавистю», коли вони увірвались у московський собор Христа Спасителя і виголовили «панк-молитву» проти Володимира Путіна, який на той час був прем’єр-міністром і проводив агітацію за своє повернення на пост президента.

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Толоконникова та Альохіна майже відбули своє дворічне ув’язнення, коли в грудні 2013 року потрапили під амністію. Своє звільненн вони назвали пропагандистським трюком для покращення іміджу Путіна напередодні зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Активістки Альохіна та Толоконникова у 2014 році заснували видання «Медіазона».