Росія: учасницю Pussy Riot Альохіну арештували на 15 діб

Cуд у Москві заарештував на 15 діб учасницю Pussy Riot Марію Альохіну. Про це повідомляє «Медиазона».

Як і інших заарештованих раніше учасників групи, її визнали винною у невиконанні вимог поліцейських. Альохіна з кінця січня перебуває під домашнім арештом у так званій санітарній справі.

Альохіну затримали 22 червня, коли вона вийшла з дому, щоб зробити щеплення від CОVID-19. Про щеплення, за словами її адвоката Ольги Карловой, вона заздалегідь попередила слідчого. Формальним приводом для затримання Альохін послужили підозри в тому, що вона нібито планує акцію до річниці початку бойових дій Німеччини проти СРСР.

У середу на 15 діб заарештували ще трьох інших учасників Pussy Riot. Люся Штейн та Анна Кузьміних, як і Альохіна, заарештовані за непокору поліцейському. Олександр Софєєв – за дрібне хуліганство.

21 червня суд в Москві заарештував на 15 діб учасницю Pussy Riot Вероніку Нікулишину за статтею про непокору законним вимогам поліції. Активістка відмовилася поїхати в поліцію для дачі пояснень. Поліцейські затримали її, щоб дізнатися, чи збиралася вона зривати заходи Євро-2020 в Санкт-Петербурзі.

Учасники Pussy Riot відомі різними викривальними перформансами, пов’язаними із критикою політики російської влади та на захист прав людини. Група стала відомою в 2012 році після того, як її учасниці Надія Толоконникова та Марія Альохіна були засуджені за «хуліганство, мотивоване релігійною ненавистю», коли вони увірвались у московський собор Христа Спасителя і виголовили «панк-молитву» проти Володимира Путіна, який на той час був прем’єр-міністром і проводив агітацію за своє повернення на пост президента.

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Толоконникова та Альохіна майже відбули своє дворічне ув’язнення, коли в грудні 2013 року потрапили під амністію. Своє звільненн вони назвали пропагандистським трюком для покращення іміджу Путіна напередодні зимових Олімпійських ігор 2014 року в Сочі. Активістки Альохіна та Толоконникова у 2014 році заснували видання «Медіазона».