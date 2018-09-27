Активіст Pussy Riot Верзилов впевнений, що його намагалися отруїти спецслужби Росії

Учасник російської групи Pussy Riot і видавець «Медіазони» Петро Верзилов впевнений, що до ймовірної спроби його отруєння причетні російські спецслужби. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

За словами активіста, напад був здійснений професійно. Приводом його він вважає своє розслідування загибелі російських журналістів у Центральноафриканській Республіці.

«Можливо, на мені випробували новий отруйний коктейль: я не помічав нічого протягом декількох днів, вона [отрута] подіяла миттєво. А потім я втратив на кілька днів пам’ять», – розповів Верзилов.

26 вересня стало відомо, що Верзилова виписали з клініки в Берліні. За даними телеканалу RTVi, активіст має намір повернутися в Росію, хоча друзі і близькі його відмовляли. На даний час Верзилов перебуває під охороною поліції Німеччини. Як повідомила соратниця активіста Надія Толоконникова, за всіма, хто приїжджав його відвідати, стежили невідомі.

Петро Верзилов потрапив у реанімацію в Москві 11 вересня після того, як різко почав втрачати зір, мову і здатність пересуватися. 15 вересня його відправили на лікування до Берліна.

Німецькі лікарі схиляються до того, що Верзилова могли отруїти, проте поки що не можуть визначити тип речовини, якою це було зроблено. За словами близьких Верзилова, отруєння може бути пов’язане з його розслідуванням загибелі в Центральноафриканській Республіці російських журналістів – Орхана Джемаля, Олександра Расторгуєва і Кирила Радченка. У день госпіталізації Верзилов отримав від своїх джерел із ЦАР важливі відомості.