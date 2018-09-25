Верзилов розповів про «чудову отруту», але не полоній і не «Новачок»

Учасник групи Pussy Riot, видавець російського сайту «Медиазона» Петро Верзилов уперше після ймовірного отруєння розповів сам повідомив про стан здоров’я.

«Лише третій день відносно притомний – а перед тим 12 днів, як у чорній дірі. Проводжу дні в дружній компанії чудових отрут. Але не полоній-210, не «Новачок7, а щось нове і дивовижне!» – написав активіст у мережі Twitter, подякувавши всім, хто переживав за нього.

Петро Верзилов, вірогідно, був отруєний, заявили 18 вересня німецькі лікарі в клініці у Берліні, де перебуває російський активіст.

За словами лікарів, Верзилов перебуває у відділенні інтенсивної терапії від 15 вересня. Водночас вони додають, що загрози його життю немає.

Медики уточнюють, що серед симптомів – порушення роботи нервової системи.

Речовини, якою б могли отруїти Верзилова, наразі не виявили.

Петро Верзилов потрапив у реанімацію в Москві 11 вересня, коли він почав втрачати зір, мову і здатність пересуватися. Це відбулося незабаром після засідання суду, де розглядалася адміністративна справа проти його подруги – Вероніки Нікульшиної.

15 вересня Верзилова відправили на лікування до Берліна. Близькі активіста вважають, що його могли отруїти.

Петро Верзилов – видавець «Медіазони». Він також брав участь в акціях Pussy Riot, останній раз – під час фіналу чемпіонату світу з футболу в Росії. Тоді він разом зі своїми соратниками вибіг на поле в поліцейській формі. Метою акції була вимога звільнення політичних в'язнів, а також припинення незаконних арештів на мітингах і кримінальних справ за репости. За цю акцію Верзилову і ще трьом учасникам Pussy Riot призначили 15 діб арешту.