Поліція Німеччини забезпечує цілодобовий захист Верзилова і його оточення в Берліні

Російський активіст Петро Верзилов і люди, які перебувають поруч із ним у лікарні в Берліні, перебувають під цілодобовим захистом німецької поліції. Про це в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» 25 вересня повідомила його колишня дружина, учасниця групи Pussy Riot Надія Толоконникова, яка має спільну дитину з Верзиловим.

За її словами, поліція вжила заходів безпеки після того, як один із активістів заявив, що його переслідували невідомі чоловіки. «Вони (люди з оточення Верзилова – ред.) сплять у тій же будівлі, що й поліція, і якщо вони їдуть кудись, то лише в поліцейському мікроавтобусі», – заявила Толоконникова.

Учасник групи Pussy Riot, видавець російського сайту «Медиазона» Петро Верзилов 25 вересня вперше після ймовірного отруєння сам повідомив про стан здоров’я. «Лише третій день відносно притомний – а перед тим 12 днів, як у чорній дірі. Проводжу дні в дружній компанії чудових отрут. Але не полоній-210, не «Новачок», а щось нове і дивовижне!» – написав активіст у мережі Twitter, подякувавши всім, хто переживав за нього.

Петро Верзилов, вірогідно, був отруєний, заявили 18 вересня німецькі лікарі в клініці у Берліні, де перебуває російський активіст. Медики уточнюють, що серед симптомів – порушення роботи нервової системи. Речовини, якою б могли отруїти Верзилова, наразі не виявили.

Петро Верзилов потрапив у реанімацію в Москві 11 вересня, коли він почав втрачати зір, мову і здатність пересуватися. 15 вересня Верзилова відправили на лікування до Берліна.

Петро Верзилов брав участь в акціях Pussy Riot, останній раз – під час фіналу чемпіонату світу з футболу в Росії. Тоді він разом зі своїми соратниками вибіг на поле в поліцейській формі. Метою акції була вимога звільнення політичних в'язнів, а також припинення незаконних арештів на мітингах і кримінальних справ за репости. За цю акцію Верзилову і ще трьом учасникам Pussy Riot призначили 15 діб арешту.