У Москві аеропорти обмежували роботу через атаку дрона

У Росії московські аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський» 19 грудня запроваджували обмеження на прийом і відправлення рейсів. Також повідомляли, що так званий план «Килим» був запроваджений в аеропорту Калуги.

З чим це пов’язано, в аеропортах не уточнювали. Проте пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що на столицю РФ була здійснена атака безпілотника, який, за його словами, збила російська ППО.

Як написав Собянін у телеграм-каналі, на місці падіння уламків в Одинцовському міському окрузі, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Де саме впали уламки, він не повідомив. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел редакція поки не може. Собянін також не уточнив, хто запустив дрон.

Вранці Міноборони Росії повідомило, що було збито кілька безпілотників над Брянською областю, а згодом стало відомо про нібито знищення дрону над Калузькою областю Росії.

Атаки дронів у напрямку Москви в останні місяці відбувалися неодноразово, проте, як правило, вночі.

Російська влада і військові стверджують, що йдеться про атаки з території України. Офіційно це Київ не коментує.