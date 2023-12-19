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У Москві аеропорти обмежували роботу через атаку дрона

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на столицю РФ була здійснена атака безпілотника
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що на столицю РФ була здійснена атака безпілотника

У Росії московські аеропорти «Внуково», «Домодєдово» і «Жуковський» 19 грудня запроваджували обмеження на прийом і відправлення рейсів. Також повідомляли, що так званий план «Килим» був запроваджений в аеропорту Калуги.

З чим це пов’язано, в аеропортах не уточнювали. Проте пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що на столицю РФ була здійснена атака безпілотника, який, за його словами, збила російська ППО.

Як написав Собянін у телеграм-каналі, на місці падіння уламків в Одинцовському міському окрузі, за попередніми даними, руйнувань і постраждалих немає. Де саме впали уламки, він не повідомив. Перевірити цю інформацію з незалежних джерел редакція поки не може. Собянін також не уточнив, хто запустив дрон.

Вранці Міноборони Росії повідомило, що було збито кілька безпілотників над Брянською областю, а згодом стало відомо про нібито знищення дрону над Калузькою областю Росії.

Атаки дронів у напрямку Москви в останні місяці відбувалися неодноразово, проте, як правило, вночі.

Російська влада і військові стверджують, що йдеться про атаки з території України. Офіційно це Київ не коментує.

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