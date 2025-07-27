З Москви до Пхеньяна вилетів перший прямий авіарейс

З московського аеропорту Шереметьєво 27 липня вилетів перший прямий авіарейс зі столиці РФ до столиці Північної Кореї Пхеньяна. Рейс здійснює авіакомпанія Nordwind літаком «Боїнг-777», зворотний рейс запланований на 29 липня.

Росавіація видала компанії допуск на польоти до КНДР на початку липня. За повідомленнями російських засобів інформації, польоти за маршрутом Москва – Пхеньян і назад здійснюватимуться один раз на місяць «для формування сталого попиту та завантаження авіарейсів».

Між Владивостоком та Пхеньяном також є прямі рейси, але їх виконує північнокорейська авіакомпанія Air Koryo, причому квитки продаються лише в межах екскурсійного туру до Північної Кореї.

27 липня – річниця набрання чинності перемир’ям між Північною і Південною Кореєю в 1953 році, що завершила Корейську війну, яка тривала три роки. У КНДР цей день відзначають як «день перемоги», північнокорейський лідер Кім Чен Ин узяв участь у святкових заходах. Він згадав і про Росію, заявивши, що вона бере участь у «антиімперіалістичній боротьбі». Північнокорейські солдати брали участь у боях на боці Росії проти українських військ у Курській області.

Торік Росія та Північна Корея відновили регулярне пасажирське залізничне сполучення, зупинене у 2020 році через пандемію.