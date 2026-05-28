На хмарочосі в центрі Москви встановили систему ППО «Панцир»

У столиці Росії Москві на хмарочосі в центрі міста встановили систему ППО «Панцир».

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, відео, зняте очевидцем, на якому видно, як систему ППО опускають на дах будинку, опублікували у соцмережі X.

На відео гелікоптер опускає на дах будівлі (її висота перевищує 171 метр) зенітний ракетний комплекс надмалої дальності «Панцир-СМД-Е».

Зі встановлення «Панцирів» на дахах будівель у Москві 2023 року починалося насичення російської столиці системами ППО для захисту від українських дронів. З того часу майже всі такі ЗРК зняли з дахів, крім одного «Панциря», який, як і раніше, стоїть на будівлі штаб-квартири Міноборони Росії.

Загалом, за підрахунками Радіо Свобода, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Москву оточили більш ніж 100 системами ППО, переважно «Панцир-С1» на спеціальних вежах і подіумах.

Раніше цього місяця російська столиця зазнала однієї з наймасштабніших українських атак за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Українським дронам вдалося вразити кілька чутливих цілей, зокрема Московський нафтопереробний завод і нафтоналивну станцію поблизу Солнечногорська.