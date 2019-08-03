У Москві на акції протесту затримали понад 300 людей (оновлюється)

Близько 100 людей затримали російські силовики на акції протесту в центрі Москви. Сайт «ОВД-Инфо», який відстежує долю учасників протесту, станом на 16:00 повідомляв про 311 затриманих.

В ефірі телеканалу «Дождь», який веде пряму трансляцію подій у центрі Москви, повідомили про продовження затримань на Пушкінській площі, цю локацію повністю очистили від протестувальників. Серед затриманих є кореспондент телеканалу Володимир Роменський, за повідомленням «ОВД-Инфо», в автозаках перебувають і журналісти інших видань.

Ініціатори акції закликали своїх прихильників пройти Бульварним кільцем – без плакатів і без гасел.

У Росії прихильники опозиції планували о 14:00 3 серпня розпочати нову акцію з вимогою зареєструвати незалежних кандидатів на виборах до Московської міської думи. Перед початком акції російські силовики затримали юристку Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь – одну з небагатьох відомих лідерів протесту, які залишалися на свободі.

Акція 3 серпня не була погоджена місцевою владою. Влада Москви пообіцяла вжити «всіх необхідних заходів» для підтримання громадського порядку.

У справі про масові заворушення в російській столиці Москві 27 липня затримані ще п’ятеро підозрюваних, повідомила 2 серпня державна інформагенція ТАСС. Таким чином, загальна кількість затриманих у цій спра-ві сягнула 10.

Акція 27 липня відбулася на заклик незареєстрованих кандидатів у депутати Московської міської думи від опозиції. Мерія Москви не погодила мітинг, і поліція його жорстко розігнала, затримавши понад 1300 людей.

Після мітингу Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу про масові заворушення в Москві. Упродовж останніх двох днів поліція проводить обшуки в активістів, які брали участь в акції опозиції.