У Москві затримали голову «Відкритої Росії»

У столиці Росії Москві затримали голову заснованого бізнесменом Михайлом Ходорковським руху «Відкрита Росія» Андрія Пивоварова. Як повідомив сам Пивоваров, двоє оперативників зустріли його на Ленінградському вокзалі при виході з поїзда, коли активіст прибув із Санкт-Петербурга, після чого його відвезли у відділення поліції.

При затриманні поліцейські показали активістові орієнтування, згідно з яким 19 жовтня невідомий, погрожуючи ножем москвичеві, вкрав у того мобільний телефон. При цьому прикмети підозрюваного, за словами Пивоварова, не збігалися із його зовнішністю.

Вже у відділі поліції у голови «Відкритої Росії» переписали паспортні дані, провели огляд особистих речей, після чого відпустили. В огляді, за словами Пивоварова, брали участь оперативники Центру із боротьби з екстремізмом.

У 2017 році Генпрокуратура Росії визнала пов’язані з Ходорковським британські структури Open Russia Civic Movement і OR (Otkrytaya Rossia) «небажаними організаціями». Відомство повідомляло, що це не відобразиться на роботі російського руху, однак після цього був заблокований сайт «Відкритої Росії». Учасників руху переслідує поліція. Активістів штрафують за участь у роботі «небажаної організації».