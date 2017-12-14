«Роскомнагляд» погрожує заблокувати YouTube через «Відкриту Росію»

«Роскомнагляд» погрожує обмежити доступ до відеохостнгу YouTube в Росії, якщо адміністрація сервісу не видалить акаунт «Відкритої Росії» протягом доби, йдеться в повідомленні на сайті руху, заснованого Михайлом Ходорковським.

У листі «Роскомнагляд» посилається на розпорядження Генеральної прокуратури Росії про блокування ресурсів, що містять «інформацію, поширювану з порушенням закону».

13 грудня на цих же підставах «Роскомнагляд» зажадав протягом доби заблокувати аккаунт «Відкритої Росії» у Twitter.

У відповідь «Відкрита Росія» заявила, що в акаунті проекту не поширюється ніякої інформації з порушенням закону, і назвала дії Генпрокуратури і «Роскомнагляду» «тиском на свободу слова».

11 грудня «Роскомнагляд» на вимогу Генеральної прокуратури вніс сайт «Відкритої Росії» в реєстр ресурсів, що містять заклики до масових заворушень, здійснення екстремістської діяльності й інформаційні матеріали іноземної або міжнародної неурядової організації, діяльність якої визнана небажаною на території Росії.

Після цього доступ до сайту був заблокований. Також заблоковані сайти проектів «Відкриті вибори», «Відкритий університет» і особистий сайт засновника руху, екс-голови ЮКОСу Михайла Ходорковського.