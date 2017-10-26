У Держдумі Росії підтримали блокування сайтів «небажаних» організацій

Державна дума Росії в першому читанні ухвалила законопроект, який дозволяє без рішення суду блокувати сайти так званих «небажаних» організацій. Ініціативу підтримали 327 депутатів, проти не виступив ніхто, ще троє утрималися від голосування.

Автори законопроекту – представники «Єдиної Росії», КПРФ і «Справедливої Росії». Вони вважають «дуже складною» чинну процедуру блокування сайтів. Для цього Генеральна прокуратура Росії повинна зібрати інформацію про «небажаний» контент й отримати рішення суду. Депутати пропонують прибрати із процедури необхідність отримання судового рішення і блокувати сайти відразу після запиту Генпрокуратури у «Роскомнагляд».

На даний час у Росії визнана «небажаною» діяльність 11 організацій. Серед них – «Національний фонд на підтримку демократії», «Американсько-російський фонд з економічного і правового розвитку», «Інститут відкритого суспільства» і зареєстрований у Великій Британії рух «Відкрита Росія». За співпрацю з цими організаціями в Росії передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.