У Москві затримали заступника Аксьонова

У столиці Росії Москві 17 жовтня затримали заступника призначеного Кремлем голови Криму Віталія Нахлупіна. Інформацію підтвердив фактичний голова Криму Сергій Аксьонов.

Він написав у Facebook, що Нахлупіна затримали в зв’язку зі слідчими діями «щодо посадових осіб і низки структур».

«Органи влади надають все необхідне сприяння правоохоронцям, надаються всі необхідні документи й інформація. Ми зацікавлені у встановленні істини. Упевнений, що правоохоронні органи і суд в усьому розберуться і встановлять ступінь провини (або невинуватість) кожної посадової особи», – написав Аксьонов.

Він додав, що «недоторканних немає і не буде» і «важливо не хто затриманий, а за що».

Сам Нахлупін затримання не коментував.

За інформацією російського видання РБК, затримання Нахлупіна пов’язано з ситуацією навколо дорожніх тендерів. Він курував дорожнє будівництво, а також відповідав за реалізацію «Федеральної цільової програми» у сфері будівництва доріг.

Нахлупіна призначили на посаду заступника Аксьонова в січні 2016 року.

Віталій Нахлупін – представник так званої «макіївської» команди, яку в 2010 році привіз на півострів екс-прем’єр України Василь Джарти. Пізніше Нахлупін був призначений його позаштатним радником, потім обійняв посаду генерального директора підприємства «Кримтролейбус».

Після виборів до парламенту Криму 2010 року Віталій Нахлупін очолив комісію з бюджетної й економічної політики.

Після анексії Криму Росією у вересні 2014 року Нахлупін пройшов у перше скликання російського парламенту анексованого Криму за виборчим списком «Єдиної Росії» і знову призначений на посаду голови комітету економічної, бюджетно-фінансової і податкової політики.