У Москві неподалік житлових будинків збудували завод із виробництва ракет ППО

У московському районі Некрасовка, на території індустріального парку «Руднєво», завершилося будівництво заводу, де планують запустити виробництво ракет ППО, йдеться на сайті мерії Москви.

Завод площею 93,7 тис кв м збудували за 8,5 місяців. На території розміщуватимуться «дільниці обробки, збирання та випробування продукції».

17 жовтня мер Москви Сергій Собянін передав підприємство концерну повітряно-космічної оборони «Алмаз-Антей».

Гендиректор концерну «Алмаз-Антей» Ян Новіков заявив, що запустити виробництво ракет планують до жовтня 2024 року.

Як пишуть «Важные истории», завод розташований на сході Москви – близько до житлових будинків. За кілька кілометрів від заводу – дві станції метро. Крім того, у Некрасовці влада організувала полігон для випробування безпілотників площею у 100 гектарів, кажуть журналісти.